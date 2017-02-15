 

Молдавия получила от США военную технику

 

Молдавия получила от США в рамках программы помощи более 30 единиц военной техники, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Министерства обороны республики Алла Диакону.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено более 30 военных автомобилей марки Hummer, перевозимых на тягачах по одной из молдавских трасс.

В Минобороны отметили, что "эта часть партии военной техники типа HMMWV, в которую входит 41 единица, передается в рамках программы помощи со стороны США на основе заключенного в 1994 году соглашения о сотрудничестве между правительствами Молдавии и Штатов".

"На данный момент в Молдавию поступило 34 единицы техники типа HMMWV, остальные семь мы должны получить к концу текущего квартала. Отмечу, что в 2014 году в страну поступило 39 машин типа HMMWV и десять прицепов", — сообщила Диакону.

По ее словам, данная техника используется Национальной армией в различных учениях и способствует повышению подготовки молдавских военных. Она подчеркнула, что на данный момент техника дислоцирована на военной базе в населенном пункте Бэчой.

Согласно Конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В республике действует информационный центр альянса. Власти планируют открыть весной в Кишиневе бюро связи НАТО.

По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления страны в НАТО.

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