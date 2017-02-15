 

«Посол США Роберт Секута одобрил армянскую агрессию» заявление депутата

Автор: Отдел политики 

Отказ посла США в Азербайджане посетить вместе с другими представителями дипломатического корпуса освобожденные в результате прошлогодних боевых действий земли можно расценить как акт одобрения армянской агрессии в регионе, считает депутат Милли Меджлиса Фазиль Газанфароглу.

«Каждый дипломат является проводником политики своей страны. И поскольку американский посол некоторым образом выразил поддержку стране, оккупировавшей азербайджанские земли, значит так к этому относятся и в руководстве США.

Если Роберт Секута так опасался чем-то обидеть Ереван и не хотел ехать на освобожденные территории, то как минимум выразил бы поддержку территориальной целостности Азербайджана. На международном уровне является нормой, чтобы любой дипломат с должным уважением относился к суверенитету и нерушимости границ страны, в которой аккредитован.

Эта поездка стала испытанием на политическую порядочность США, выявив лицемерие Вашингтона в вопросе карабахского конфликта и территориальной целостности Азербайджана», - сказал депутат haqqin.az. 

Напомним, посол США Роберт Секута отказался посетить вместе с другими аккредитованными в Азербайджане дипломатами освобожденное в апреле прошлого года село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, сопредельного с оккупированным Карабахом.

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