 

Официальный Баку ничего не знает о встрече начальников Генштабов США и России

 

Ряд мировых СМИ со ссылкой на Пентагон сообщили о том, что глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд 16 февраля проведет в Баку встречу с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

При этом местом встречи Данфорда и Герасимова указывается Баку.

В свою очередь, официальные источники в Баку сообщили агентству "Интерфакс", что в Азербайджане не располагают информацией о проведении в четверг такой встречи.

"Нам ничего не известно о подобной встрече. Поэтому комментарии тут излишни", - заявил собеседник агентства.

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