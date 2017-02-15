Официальный Баку ничего не знает о встрече начальников Генштабов США и России

Ряд мировых СМИ со ссылкой на Пентагон сообщили о том, что глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд 16 февраля проведет в Баку встречу с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

При этом местом встречи Данфорда и Герасимова указывается Баку.

В свою очередь, официальные источники в Баку сообщили агентству "Интерфакс", что в Азербайджане не располагают информацией о проведении в четверг такой встречи.

"Нам ничего не известно о подобной встрече. Поэтому комментарии тут излишни", - заявил собеседник агентства.