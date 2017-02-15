Путин и Трамп выбрали Баку и Бонн

Администрация Трампа начинает первые прямые переговоры с Россией. Местами этих переговоров выбраны столица Азербайджана Баку и немецкий Бонн.

По информации ряда западных изданий, госсекретарь США Рекс Тиллерсон вылетел в Бонн, где в четверг у него состоится встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым. Кроме того, Тиллерсон встретится с рядом своих европейских коллег, чтобы обсудить вопросы сотрудничества и уведомить об изменениях во внешней политике новой администрации США.

Но не успел самолет Тиллерсона вылететь из Вашингтона, как Пентагон объявил о еще одной важной встрече между США и Россией. Втот же день в Баку состоится встреча главы Комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

"Военные лидеры обсудят спектр различных вопросов, включая текущее положение военных связей США и России и важность постоянного, ясного общения между военными для предотвращения просчетов и потенциальных кризисов", — говорится в сообщении Пентагона.

В то же время, западные СМИ пока никак не объясняют почему выбор в качестве места столь важной встречи пал именно на Баку.