В Украине ввели чрезвычайное положение из-за электроэнергии

Кабинет министров Украины ввел чрезвычайные меры в энергетической системе страны. Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания правительства, сообщает телеканал «112 Украина».

Отмечается, что решение было принято без возражений. В ходе обсуждения проекта решения премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что обратился в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по поводу блокады, действующей неподалеку от линии разграничения в Донбассе.

При этом глава Минэнерго Украины Игорь Насалик допустил веерные отключения для сбалансирования выработки и потребления электроэнергии.