Россия закрыла африканский транзит через Белоруссию

Россельхознадзор закрыл транзит через Белоруссию из 24 стран Африки. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Данкверт, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о тех странах, которые «не подтвердили отгрузку продукции в Белоруссию». Такие действия, по мнению главы Россельхознадзора, «искажают» российский рынок.

Данкверт уточнил, что под видом товаров из Африки через Белоруссию поставляли продукцию, которая попала под российское продэмбарго. Он добавил, что ведомство неоднократно выражало претензии к Белоруссии по этому поводу. Также по этой причине Россия поэтапно устанавливала ограничения на поставки с ряда белорусских предприятий.