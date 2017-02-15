Стоимость нефти перешла к росту

Мировые цены на нефть перешли к росту на статистике Минэнерго США о сокращении добычи "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По состоянию на 20:15 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,21% — до 56,09 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,21% — до 53,31 доллара за баррель. До выхода статистики стоимость нефти обеих марок снижалась.

Согласно данным Минэнерго США, добыча нефти в стране за неделю по 10 февраля снизилась на 0,01%, или на 1 тысячу баррелей в сутки, до 8,977 миллиона баррелей в сутки. Помимо этого, запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 0,7 миллиона баррелей, составив 64,6 миллиона баррелей.