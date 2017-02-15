Баффет заработал миллиард на акциях Apple

Инвестиционный фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway заработал около 1,1 миллиарда долларов на росте акций компании Apple, пишет Meduza.

Berkshire Hathaway, согласно обнародованным в середине февраля данным, с конца сентября по декабрь 2016 года включительно приобрел 42,13 миллиона акций Apple, увеличив свой пакет ценных бумаг этой компании до 57,36 миллиона акций.

За шесть недель, прошедших с начала 2017 года, акции Apple подорожали на 16,6 процентов в годовом выражении.

Таким образом, отмечает MarketWatch, пакет акций, приобретенный Berkshire Hathaway в четвертом квартале календарного 2016 года, теперь стоит на 1,1 миллиарда долларов больше.