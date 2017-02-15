В Грузии не будут сажать за хранение марихуаны

Конституционной суд Грузии упразднил тюремное наказание за приобретение и хранение для личного пользования свежей марихуаны весом до 100 граммов.

"Суд принял во внимание то, что, согласно закону, с точки зрения наркотического опьянения, 100 граммов сырой марихуаны является эквивалентом 50 граммов сушеной марихуаны. Исходя из этого, Конституционный суд указал, что приобретение и хранение до 100 граммов сырой марихуаны не является более опасным, чем приобретение или хранение до 70 граммов сушеной марихуаны", — говорится в сообщении на сайте суда.

В суде отметили, что недопустимо лишать свободы человека, мотивируя это защитой его же здоровья, тогда как приобретением или хранением марихуаны до 100 граммов он не наносит вреда здоровью других людей.