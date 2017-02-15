Трамп снова пригрозил Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен разработать новые меры против Ирана, чтобы не позволить Тегерану получить ядерное оружие, передает РИА Новости.

"Моя администрация уже ввела новые санкции против Ирана, и я сделаю еще больше, чтобы предотвратить разработку Ираном когда-либо ядерного оружия", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

При этом Трамп вновь назвал соглашение международного сообщества с Ираном, заключенное в 2015 году, худшим из того, что он когда-либо видел.