Иранский командующий «корпусом освободителей Иерусалима» («Аль-Кудс») генерал Касем Сулеймани вновь негласно прибыл в Москву.

Согласно данным, которыми располагает американская телекомпания Fox News, Сулеймани был зарегистрирован в терминале А аэропорта Внуково 14 февраля как пассажир рейса WD084 иранской авиакомпании Mahan Air.

Иранский генерал намерен находиться в России в течение нескольких дней и провести ряд важных встреч, заявил информированный источник в Москве.

Вероятно, Сулеймани прилетел в столицу РФ, чтобы выразить свое недовольство российским руководителям по поводу их отношений с Саудовской Аравией и другими арабскими странами - главным образом в отношении оружейных сделок и укреплении экономических связей между ними, сообщил источник Fox News.

Отметим, что визит высокпоставленного иранского генерала в Москву совпал по времени с появлением информации о предстоящей встрече главы объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в Баку.