Минобороны России подтвердило встречу с американцами в Баку

В Минобороны России подтвердили встречу начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда завтра в Баку. Такое сообщение распространило российское военное ведомство.

"16 февраля 2017 года в Баку планируется проведение переговоров начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Дж.Данфорда", - цитирует его РИА Новости.

В Минобороны уточнили, что стороны планируют обсудить состояние и перспективы российско-американского военного взаимодействия, а также способы предотвращения инцидентов, которые могут возникнуть в связи с военной деятельностью России и Америки.