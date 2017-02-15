Встреча председателя Комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым в Баку будет проходить на фоне громкого скандала о сотрудничестве администрации Трампа с российскими спецслужбами, пишет американское издание Politico.

Издание отмечает, что ранее состоялись телефонные переговоры между Данфордом и Герасимовым. С тех пор обе стороны, как американская, так и российская, работали над организацией встречи «лицом к лицу». И такая встреча состоится 16 февраля в Баку.

«Я считаю важным фактом наличие прямой линии с русскими независимо от того, какие отношения между странами. Даже в 1980 гг. у нас был «красный телефон», по которому мы переговаривались в случае чрезвычайных происшествий», - заявил в октябре прошлого года Данфорд, комментируя свои телефонные переговоры с российской стороной.

По информации Politico, завтра в Баку американские и российские военные будут обсуждать ситуацию в Сирии, где Москва поддерживает режим Башара Асада, а также борьбу с террористической группировкой ИГИЛ.

Два генерала также могут обсудить ситуацию в Украине, где в последнее время обострились бои между правительственными войсками и сепаратистами. Издание также отмечает, что в Конгрессе США участились призывы о предоставлении Киеву летального оружия для того, чтобы вести войну с пророссийскими силами.