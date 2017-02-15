Американский телеканал cbsnews сообщает, что ожидаемые переговоры 16 февраля 2017 года в Баку между председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым планировались в течениие нескольких месяцев.

Тем удивительнее, реакция источников в Баку, которые сообщили агентству "Интерфакс", что в Азербайджане не располагают информацией о проведении в четверг такой встречи.

Кроме того, от комментариев, как уже сообщал haqqin.az, отказалось и оборонное ведомство Азербайджана. «Министерство обороны Азербайджана никак не комментирует информацию о предстоящей в Баку встрече главы Комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым», - заявил ранее haqqin.az глава пресс-службы МО Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

Что касается тем, которые планируют обсудить на встрече, которая готовилась длительное время, то речь пойдет о текущем положении военных связей США и России и важность постоянного, ясного общения между военными для предотвращения просчетов и потенциальных кризисов".

Между тем, российские СМИ отмечают, что между военными России и США уже существует прямая линия по предотвращению инцидентов в небе над Сирией, которая, по свидетельству военных обеих стран, работает эффективно.

В свою очередь cbsnews отмечает, что США ограничили свое военное сотрудничество с РФ после аннексии Россией Крыма в 2014 году.

Между тем, в беседе с haqqin.az российский политический аналитик Павел Клачков назвал завтрашние переговоры историческими. «Подобных встреч не было с января 2014 года. И это серьезный прорыв, движение вперед. То, что встреча пройдет в Баку – подчеркивает геостратегическое положение Азербайджана. С этой точки зрения Баку становится прекрасной площадкой для переговоров», отметил аналитик.

По словам Клачкова, российскому и американскому руководству надо согласовать политику и по Ирану, а Азербайджан – сосед ИРИ.

«В целом же, Кавказ – это высокоэнергетическая точка, как в плане энергоресурсов, так и в плане людей. Относительно неподалеку находится и Сирия, куда, к сожалению, отправляются воевать молодые люди с Кавказа. При этом Азербайджан – страна с населением, исповедующим ислам. И это государство является образцом толерантности для многих и многих других стран мира», - заявил Клачков.

По его мнению, Баку оказался в центре мировых событий и это было ожидаемо.

В свою очередь и казахстанский политолог Замир Каражанов в беседе с haqqin.az отметил, что геополитическое расположение Азербайджана определило место встречи. Переговоры могли бы состоятся и в Турции, тем более что, эта страна - член НАТО, и, в то же время, отношения Москвы и Анкары достаточно теплые.

«Однако проблема в том, что после попытки госпереворота заметно похолодели отношения между Турцией и США. Так что выбор Баку был очевиден», - считает эксперт.