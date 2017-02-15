 

Столтенберг исключил военное вмешательство НАТО в Сирии

 

Борьба НАТО с терроризмом в Сирии ограничится поддержкой международной коалиции во главе с США, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в первый день двухдневной встречи министров обороны Североатлантического договора.

Он отметил, что НАТО могло бы активизировать свое участие в боевых операциях, однако просьб об этом пока не поступало.

«НАТО поддерживает коалицию, в том числе ее воздушные операции в Сирии с использованием самолетов AWACS. Но не было призывов к боевой роли и присутствию НАТО внутри Сирии», — сказал Столтенберг журналистам.

Он отметил, что под более активной ролью НАТО в борьбе с терроризмом он подразумевает, в первую очередь, обучение альянсом сил стран-партнеров, чтобы они могли отвечать за обеспечение собственной обороны.

По его словам, НАТО должно делать больше для подготовки местных вооруженных сил, создавать потенциал на местах, чтобы эти страны могли самостоятельно обеспечивать безопасность и вести борьбу с терроризмом.

272 просмотров


Старости
Этот день Арифа Пашаева!
Этот день Арифа Пашаева! наша доска почета
Наша погода
Сегодня 4° / 0°
17 Фев 2° / -2°
18 Фев 4° / 1°
19 Фев 7° / 0°

Наши деньги
1 USD   =   1.7296 AZN
1 EUR   =   1.8293 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN


Новостная лента

Эрдоган о переговорах в Астане
Mотоциклист чудом спасся из-под колес скоростного поезда видео
Трамп допустил отказ от создания Палестинского государства
Азербайджан опередил Испанию и Францию в рейтинге свободных экономик
В Баку совершено убийство
Найден самый большой алмаз в Европе
Столтенберг исключил военное вмешательство НАТО в Сирии
"Баку - прекрасная площадка для переговоров США и России" Первые оценки по горячим следам
Россия и Америка обсудят в Баку Сирию, ИГИЛ и Украину Американские СМИ
Минобороны России подтвердило встречу с американцами в Баку
Иранский генерал тайно прилетел в Москву накануне большой встречи в Баку
Баффет заработал миллиард на акциях Apple
Трамп снова пригрозил Ирану
Стоимость нефти перешла к росту
В Грузии не будут сажать за хранение марихуаны
Взрыв в Пакистане: есть погибшие
Тяжелое ДТП в Саатлы трое погибших
Россия закрыла африканский транзит через Белоруссию
В Украине ввели чрезвычайное положение из-за электроэнергии
ОАЭ запустили в космос первый наноспутник
Путин и Трамп выбрали Баку и Бонн
Минобороны Азербайджана не комментирует встречу начальников Генштабов США и России
Официальный Баку ничего не знает о встрече начальников Генштабов США и России
Завтра начальники Генштабов США и России встретятся в Баку
Нападение на посольство Турции в Стокгольме