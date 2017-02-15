Столтенберг исключил военное вмешательство НАТО в Сирии

Борьба НАТО с терроризмом в Сирии ограничится поддержкой международной коалиции во главе с США, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в первый день двухдневной встречи министров обороны Североатлантического договора.

Он отметил, что НАТО могло бы активизировать свое участие в боевых операциях, однако просьб об этом пока не поступало.

«НАТО поддерживает коалицию, в том числе ее воздушные операции в Сирии с использованием самолетов AWACS. Но не было призывов к боевой роли и присутствию НАТО внутри Сирии», — сказал Столтенберг журналистам.

Он отметил, что под более активной ролью НАТО в борьбе с терроризмом он подразумевает, в первую очередь, обучение альянсом сил стран-партнеров, чтобы они могли отвечать за обеспечение собственной обороны.

По его словам, НАТО должно делать больше для подготовки местных вооруженных сил, создавать потенциал на местах, чтобы эти страны могли самостоятельно обеспечивать безопасность и вести борьбу с терроризмом.