Найден самый большой алмаз в Европе

Самый большой алмаз в Европе найден под Архангельском на месторождении имени В. Гриба.

Об этом сообщила в среду пресс-служба АО "Архангельскгеолдобыча", передает ТАСС. "Алмаз весом 181,68 карата - крупнейший за всю историю алмазодобычи на территории Европы", - говорится в сообщении.

В России в XXI веке добыто только пять алмазов, чей вес превышает 180 карат. Кристалл, добытый АО "Архангельскгеолдобыча", - четвертый по размерам в данном списке (первые три добыты в Якутии). О дальнейшей судьбе камня пока ничего не известно.