Азербайджан опередил Испанию и Францию в рейтинге свободных экономик

Азербайджан опередил Испанию и Францию в рейтинге экономической свободы, составленном американским исследовательским центром Heritage Foundation.

Составители рейтинга присвоили Азербайджану 68-е место. Примечательно, что вслед за Азербайджаном в рейтинге идут Испания (69-е место), Мексика (70-е место) и Франция (72-е место). При этом Россия поднялась в рейтинге на 114-е место.

Лидеры списка — Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия.

Составители перечня оценивают экономики стран на основе 10 критериев. К ключевым можно отнести гарантию прав собственности, свободу от коррупции, эффективность и прозрачность бюджетных расходов, свободу торговли и гибкость рынка труда.