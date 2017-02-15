 

Трамп допустил отказ от создания Палестинского государства

 

Для урегулирования палестино-израильского конфликта необязательно создание двух государств. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Я рассматриваю два государства и одно государство, и мне нравится то, что нравится обеим сторонам», — сказал глава Белого дома. Он отметил, что долгое время придерживался идеи создания двух государств, но согласится с решением, «которое подойдет обеим сторонам».

Говоря о строительстве израильских поселений на палестинских территориях, Трамп предложил Нетаньяху «немного воздержаться» от этого. Он также призвал израильскую сторону проявлять большую гибкость в переговорах с Палестиной, признав, что «сделать это трудно».

Кроме того, президент отметил, что «очень решительно» надеется на перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. «Я бы хотел, чтобы это произошло», — приводит его слова ТАСС. Он также обвинил ООН и другие международные организации в том, что они якобы «нечестно поступают» с Израилем.

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