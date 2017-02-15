 

Mотоциклист чудом спасся из-под колес скоростного поезда видео

 

В сети появилось видео, на котором австралийский мотоциклист в последний момент успевает выскочить из-под колес скоростного поезда, сообщает The Telegraph.

Инцидент произошел неподалеку от города Баллан, штат Виктория. Мужчина выехал на насыпь, но его мотоцикл застрял в железнодорожном полотне. Австралийцу пришлось буквально выпрыгивать из-под колес надвигающегося поезда.

По словам машиниста поезда Колина Шарпа, пассажирский состав двигался со скоростью 160 километров в час. На видео слышны гудки, которыми он пытался предупредить мотоциклиста.

Шарп заявил, что опубликовал видео "в назидание всем нарушителям". При этом машинист добавил, что железнодорожный переезд находился всего в 50 метрах от места происшествия.



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