Эрдоган о переговорах в Астане

Мир в Сирии имеет историческое значение как для жителей этой страны, так и Турции, России и Ирана, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью газете "Аль-Араб", сообщает Анадолу.

По его словам, именно эти три страны сыграют важную роль в будущем Сирии. В то же время на Турцию, которая имеет протяженную границу с Сирией, ложится груз ответственности за три миллиона сирийских беженцев.

"Договоренности о прекращении огня в Алеппо, переговоры в Астане – важные и серьезные шаги. Мы видим свет в конце тоннеля. Необходимо укрепить шансы на мир в Сирии и преодолеть хаос в этой стране", - сказал Эрдоган.

При этом президент Турции назвал значимыми намеченные на 20 февраля переговоры по Сирии в Женеве. "Уверен, что для урегулирования сирийского конфликта важен вклад не только администрации Дональда Трампа, но и Саудовской Аравии, и Катара", - отметил глава государства.