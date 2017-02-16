 

Беспорядки в Париже

 

Манифестация против полицейского произвола в Париже завершилась беспорядками, стражи правопорядка применила слезоточивый газ, сообщает информационный телеканал BFMTV.

По данным канала, до 19.00 митинг на севере столицы проходил относительно спокойно, однако затем начались инциденты. Из толпы в полицию полетели камни, бутылки и пиротехника, бойцы CRS для разгона толпы применили слезоточивый газ.

Станция метро Barbes — Rochechouart была закрыта для входа и выхода пассажиров, в район стянуты значительные силы полиции. В настоящее время ситуация в районе постепенно нормализуется.

В манифестации приняли участие несколько сотен человек. Призыв проявить солидарность с жителями пригородов и выступить против полицейского произвола активно распространялся в соцсетях.

Причиной новой волны беспорядков во Франции стал инцидент, произошедший в северном пригороде Парижа Оне-су-Буа в начале февраля, когда полицейские остановили для проверки документов на улице молодого человека 22 лет по имени Тео. Между ним и стражами порядка завязалась потасовка, полиция применила силу, избивая молодого человека дубинками.

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