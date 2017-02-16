Трамп попросил повременить с еврейскими поселениями

Президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «немного воздержаться» с поселенческой активностью на территориях, которые стали предметом спора Израиля и Палестины. Как передает Gazeta.ru, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции в Белом доме.

«Я бы хотел, чтобы вы немного воздержались от деятельности, связанной со строительством поселений», - сказал Трамп.Президент США подчеркнул, что намерен решить этот вопрос путем сделки. «Думаю, получится осуществить сделку... Посмотрим, чего нам удастся добиться», — добавил он.

После этого Трамп посмотрел в сторону Нетаньяху и улыбнулся. Премьер Израиля ответил: «Давайте попытаемся», на что Трамп заметил, что это прозвучало «не слишком оптимистично».