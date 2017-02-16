Непредсказуемость и неразборчивость в методах северокорейского руководителя получила жуткое подтверждение: 13 февраля в международном аэропорту Куала-Лумпур был убит старший брат Ким Чен Ына – 46-летний Ким Чен Нам. Две женщины то ли заставили его вдохнуть какое-то отравляющее вещество, зажав нос платком, то и укололи яд, и до больницы объект покушения не доехал. С места преступления киллерши скрылись, и сейчас приходит разноречивая информация: то ли их уже убили в свою очередь, заметая следы, то и их поиск продолжается. Почерк не вызывает сомнения: спецслужбы Северной Кореи.

Это было не первое, не второе и даже не третье покушение на Ким Чен Нама. Старший сын Ким Чен Ира последние полтора десятка лет жил за границей, в основном в Макао и Сингапуре под китайской защитой, и на руководство КНДР не претендовал. Даже на похороны отца в 2011 году не приехал. Но само наличие старшего в роду теоретически давало Китаю возможность использовать его в каком-то гипотетическом случае, если бы нужно было кого-то лояльного посадить в лидерское кресло Северной Кореи с корнями в прошлом руководстве. Вот такую теоретическую возможность Ким Че Ын и устранил.

У Ким Чен Ира было четыре жены, и убитый Ким Чен Нам – от первой, Сон Хе Рим. Нынешний правитель КНДР – от третьей, Ко Ён Хи. Отношения между супругами вождя были весьма сложные. Одно время старший сын естественным образом рассматривался в качестве наследника власти. Но в мае 2001года произошла известная история, когда Ким Чен Нама задержали в международном аэропорту Токио с поддельным доминиканским паспортом. Он объяснил, что прилетел в японскую столицу, чтобы сходить в Диснейленд. Его сопровождали две девицы. После этого скандала Ким Чен Нам был вычеркнут из преемников, а в фаворе у отца оказался целеустремленный и жестокий Ким Чен Ын.

При всей дикости произошедшего на первый взгляд это событие не представляет большого политического интереса, ведь Ким Чен Нам никакого влияния и амбиций не имел. Хотя и критиковал Ким Чен Ына в своих интервью и говорил о необходимости реформ в стране, между тем всегда желал младшему брату успехов. То, что подозрительный лидер Северной Кореи решил все-таки от него избавиться, кажется, ничего в принципе не решает ни для страны, ни для региона. Но это только на первый взгляд.

В последнее время активизировалась работа над межконтинентальной ракетой, способной достигнуть территории США. Только в прошлом году было произведено более 20 запусков баллистических ракет и два ядерных испытания. В воскресенье, 12 февраля, КНДР запустила баллистическую ракету Pukguksong-2 средней дальности, в нарушение запрета ООН. «Очевидно, что Северная Корея — большая-большая проблема, и мы очень решительно займемся ею»,- отреагировал на это Дональд Трамп.

Известный кореевед Андрей Ланьков указывает, что любые дополнительные свидетельства опасности и непредсказуемости нынешнего северокорейского руководства вызывают к жизни планы превентивного удара по КНДР. Убийство брата, дерзкое, жестокое и мало мотивированное, как раз лишний раз убеждает, что от Ким Чен Ына можно ожидать чего угодно, и это может послужить достаточным основанием, чтобы его захотели упредить. Военная опасность в регионе заметно возросла со смертью Ким Чен Нама, считает Ланьков.