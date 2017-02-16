Американское геофизическое общество опубликовало запись, на которой видно, как формируется мощный шторм в северной части Атлантического океана.

Образование "погодной бомбы" зафиксировал метеорологический спутник GOES-16. По данным геофизического общества, в американском штате Мэриленд шторм уже спровоцировал порывы ветра, скорость которых достигала 80 километров в час.

Как считают ученые, "погодные бомбы" формируют в своем эпицентре зоны сверхнизкого атмосферного давления, которые влияют не только на воздушные потоки, но и на сейсмическую активность Земли.





