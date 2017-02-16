 

Ученые показали «погодную бомбу» видео

 

Американское геофизическое общество опубликовало запись, на которой видно, как формируется мощный шторм в северной части Атлантического океана.

Образование "погодной бомбы" зафиксировал метеорологический спутник GOES-16. По данным геофизического общества, в американском штате Мэриленд шторм уже спровоцировал порывы ветра, скорость которых достигала 80 километров в час.

Как считают ученые, "погодные бомбы" формируют в своем эпицентре зоны сверхнизкого атмосферного давления, которые влияют не только на воздушные потоки, но и на сейсмическую активность Земли.



517 просмотров


Старости
Этот день Арифа Пашаева!
Этот день Арифа Пашаева! наша доска почета
Наша погода
Сегодня 4° / 0°
17 Фев 2° / -2°
18 Фев 4° / 1°
19 Фев 7° / 0°

Наши деньги
1 USD   =   1.7296 AZN
1 EUR   =   1.8293 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN


Новостная лента

США готовятся ввести войска в Сирию
Ученые показали «погодную бомбу» видео
Брат убивает брата наш комментарий
В Латвии хотели взорвать Горбачева видео
Трамп попросил повременить с еврейскими поселениями
Беспорядки в Париже
Эрдоган о переговорах в Астане
Mотоциклист чудом спасся из-под колес скоростного поезда видео
Трамп допустил отказ от создания Палестинского государства
Азербайджан опередил Испанию и Францию в рейтинге свободных экономик
В Баку совершено убийство
Найден самый большой алмаз в Европе
Столтенберг исключил военное вмешательство НАТО в Сирии
"Баку - прекрасная площадка для переговоров США и России" Первые оценки по горячим следам
Россия и Америка обсудят в Баку Сирию, ИГИЛ и Украину Американские СМИ
Минобороны России подтвердило встречу с американцами в Баку
Иранский генерал тайно прилетел в Москву накануне большой встречи в Баку
Баффет заработал миллиард на акциях Apple
Трамп снова пригрозил Ирану
Стоимость нефти перешла к росту
В Грузии не будут сажать за хранение марихуаны
Взрыв в Пакистане: есть погибшие
Тяжелое ДТП в Саатлы трое погибших
Россия закрыла африканский транзит через Белоруссию
В Украине ввели чрезвычайное положение из-за электроэнергии