 

Цены на нефть стабильны

 

Цены на нефть почти не меняются в четверг после столь же невыразительной динамики по итогам предыдущей сессии.

Объем товарных запасов нефти в США на прошлой неделе увеличился на 9,5 млн баррелей - до рекордных 518,12 млн баррелей, тогда как запасы бензина выросли на 2,8 млн баррелей и также достигли исторического максимума - 259,1 млн баррелей.

Однако в глазах инвесторов эти данные компенсируются новостями о снизившихся показателях нефтедобычи в странах ОПЕК.

Цена на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures утром в четверг уменьшилась на один цент (0,02%) - до $55,74 за баррель.

Цена на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на 5 центов (0,07%) - до $53,03 за баррель. Более активный апрельский контракт потерял также менее 0,1% и стоил $53,56 за баррель.

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