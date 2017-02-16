 

Al Jazeera: В Иране призывают к захвату Азербайджана

Автор: Отдел информации 

Влиятельное издание Al Jazeera опубликовало статью, затрагивающую отношения Ирана с другими государствами. В материале открыто говорится о том, что иранское правительство вмешивается в дела соседних стран, а в качестве яркого примера приводится отношение Ирана к Азербайджану.

«Не раз доводилось слышать от многих политиков арабских государств о том, что правительство Ирана не соблюдает принцип добрососедских отношений, не уважает соседние государства и продолжает вмешиваться в их внутренние дела, - пишет Al Jazeera. - Но только ли арабы пострадали от политики, которую ведет Иран после исламской революции?

Если бегло взглянуть на отношения Ирана со своими соседями, то мы поймем менталитет иранского руководства. Иран граничит с Азербайджаном, Арменией, Ираком, Афганистаном, Пакистаном, Туркменистаном и Турцией. Мы не будем вдаваться в подробности отношений Ирана со всеми этими странами, ибо это тема для долгого научного исследования, а не для короткой статьи. Мы лишь на примере Азербайджана покажем, как Иран вмешивается во внутренние дела своих соседей.

Во-первых, правительство Ирана поддерживает Армению, которая оккупировала 20 процентов территории Азербайджана. Иран помогал армянам экономически и был обвинен в отстаивании интересов христианской Армении, а не мусульманского Азербайджана. Сами армянские чиновники признают факт стратегического военного союза с Ираном.

Во-вторых, в иранском правительстве есть экстремисты, которые призывают вернуть территорию современного Азербайджана как исконно иранскую. В иранских учебных заведениях студентам постоянно напоминают о том, что Азербайджан забрали у Ирана, добавляя, что 90 процентов азербайджанцев, как и иранцы, являются шиитами.

Озабоченность Азербайджана вызывают и события в Нардаране в конце осени 2015 года, в результате которых погибли люди. Нардаран является наиболее важным оплотом шиизма в Баку. СМИ Азербайджана, а также некоторые депутаты азербайджанского парламента прямо или косвенно отмечали связь произошедшего с Ираном. СМИ также распространили кадры, на которых азербайджанские граждане целуют руку иранского религиозного лидера аятоллы Хусейна Нури Хамадани. При этом Посольство Ирана в Азербайджане опровергло все эти обвинения.

В ответ на это иранские депутаты выступили с заявлением, которое подписали более 50 членов парламента. В заявлении говорилось, что «Азербайджан позволяет рабам США и Израиля играть в азартные игры и пить алкоголь абсолютно свободно, даже в месяц Мухаррам, и при этом не пускает шиитам проводить религиозные церемонии».

Это еще одно доказательство вмешательства Ирана во внутренние дела государств. Хотелось бы еще раз напомнить правительству Ирана о принципе добрососедства и о том, что уважение к своим соседям – основополагающий принцип не только исламского, но и международного права».

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