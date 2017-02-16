 

Нетаньяху готов ограничить строительство в поселениях После встречи с Трампом

 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи в среду в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом заявил израильским журналистам, что готов рассмотреть вопрос об ограничении строительства в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан, как того попросил глава американской администрации. Об этом сообщает в четверг газета Haaretz, называя такое возможное ограничение "обузданием", передает ТАСС.

"Трамп готов улучшать наши отношения во всех сферах, так что, если существует требование президента на рассмотрение вопроса о строительстве в поселениях, я думаю, Израиля национальный интерес состоит в том, чтобы достичь взаимопонимания", - сказал Нетаньяху, чьи высказывания цитирует газета.

По словам израильского премьера, улучшение отношений с США "стоит того, чтобы делать усилия" в этом направлении.

"Мы договорились продолжить обсуждение этого вопроса, чтобы попытаться достичь взаимопонимания, которое будет соответствовать нашему стремлению к достижению мира и безопасности", - добавил Нетаньяху.

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