 

Почему посол США не посетил освобожденное село Карабаха? посольство отвечает на запрос haqqin.az

Автор: Отдел информации 

Посольство США в Азербайджане ответило на запрос haqqin.az о причинах отсутствия посла Роберта Секуты во время вчерашнего визита аккредитованного в Баку дипкорпуса в освобожденное во время апрельской войны село Джоджуг Марджанлы.

«Посольство США отправило в Джоджуг Марджанлы своего представителя самого высокого ранга в сфере помощи и реконструкции Микаэлу Мередис - директора организации USAID в Азербайджане.

Мередис отправилась туда с целью ознакомиться и оценить ситуацию, а также определить направления нашей помощи в дальнейшем.

С 1992 года США оказали Азербайджану помощь на 1,3 млрд долларов. Мы продолжим нашу работу с властями Азербайджана для построения более сильного, стабильного и демократического Азербайджана", - говорится в ответе на запрос, поступившем в редакцию haqqin.az.

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