 

Разведка США скрыла от Трампа секретные данные Американские источники

 

Сотрудники американских спецслужб скрыли от президента США Дональда Трампа конфиденциальные разведывательные данные из-за опасений, что они попадут в прессу или будут скомпрометированы, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с ситуацией.

В некоторых случаях представители разведки решили не сообщать Трампу об источниках и способах, которые американские спецслужбы используют для получения информации. Среди этих данных, в частности, может содержаться информация о том, как ведется слежка за иностранными государствами.

Как отмечает издание, сотрудники разведки и ранее утаивали от президента и конгрессменов информацию, чтобы сохранить свой источник в тайне, но при этом раскрывали содержательную часть данных. Однако тогда такое решение не было вызвано подозрениями в неблагонадежности главы государства.

Ранее неназванные американские чиновники заявили изданию New York Times, что члены президентской кампании Трампа якобы неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году, до выборов в США. Трамп назвал утечки в СМИ о "связях с российской разведкой" преступлением.

Российский МИД назвал публикации СМИ еще одним свидетельством того, что в США идут крупные внутриполитические игры и торг. В Кремле подчеркнули, что подобные сообщения не опираются на факты.

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