В 2016 году в значительной степени была обеспечена защита стратегических валютных резервов Азербайджана.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Центральный банк, в обзоре денежной политики Центробанка за 2016 год отмечается, что к концу года стратегические валютные запасы составляли 37,6 млрд долларов США, что было достаточно для 28-месячного импорта товаров и услуг и превысило внешний долг государства в 4,1 раза.

Согласно информации, объем стратегических валютных резервов равен объему ВВП за 2016 год.