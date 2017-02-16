 

Валютные резервы Азербайджана превышают внешний долг в 4 раза Отчет Центробанка

 

В 2016 году в значительной степени была обеспечена защита стратегических валютных резервов Азербайджана.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Центральный банк, в обзоре денежной политики Центробанка за 2016 год отмечается, что к концу года стратегические валютные запасы составляли 37,6 млрд долларов США, что было достаточно для 28-месячного импорта товаров и услуг и превысило внешний долг государства в 4,1 раза.

Согласно информации, объем стратегических валютных резервов равен объему ВВП за 2016 год.

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