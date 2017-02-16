Директор российской фирмы спонсировал ИГИЛ

Суд в Москве арестовал коммерческого директора одной из подмосковных фирм Шамиля Нурмагомедова, обвиняемого в спонсировании террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ), запрещенной в России. Об этом в четверг, 16 февраля, в суде сообщили ТАСС.

Нурмагомедов будет находится под стражей до 27 марта. Дело в отношении него возбуждено по части 1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

14 февраля стало известно о том, что Московский окружной военный суд (МОВС) вынес приговор троим уроженцам Чечни, вступившим в ИГИЛ, за подготовку терактов в Москве в 2015 году.

Аслан Байсултанов получил 14 лет строгого режима, Эльман Ашаев — 12 лет. Этим осужденным еще предстоит выплатить штраф в 400 и 350 тысяч рублей соответственно. Третий фигурант дела, Мохмад Межидов, приговорен к трем годам колонии общего режима.