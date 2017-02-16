 

SOCAR намерена выйти на топливный рынок Молдовы

 

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) через свою украинскую «дочку» SOCAR Ukraine планирует выйти на энергетический рынок Молдовы, сообщают украинские СМИ со ссылкой на директора оптового направления SOCAR Ukraine Андрея Бычкова.

«SOCAR Ukraine планирует выйти на топливный рынок Молдовы. Молдавский рынок, хотя и небольшой, в разы меньше украинского, но у него есть перспективы для развития. Мы также не исключаем сотрудничества с молдавскими государственными структурами», – заявил А.Бычков.

По данным изданий, Молдова и Азербайджан давно обсуждают возможность выхода компании SOCAR на рынок молдавский рынок. В 2012 году сообщалось о договоренности прихода компании в Молдову по итогам встречи в Баку тогдашнего премьер-министра страны Владимира Филата и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Молдова пока единственная страна региона, где SOCAR не имеет конкретных инвестиций.

SOCAR активно участвует в инвестиционных проектах в Румынии, Украине, Грузии. Представители молдавского правительства приглашали представителей Госнефтекомпании посетить страну с целью изучения инвестиционных возможностей, предлагая сотрудничество с нефтяным терминалом в Джурджулештском порту, а также возможность постройки нефтеперерабатывающего завода.

SOCAR Ukraine в настоящее время оперирует 59 автозаправочными комплексами в Украине, а также 2-мя нефтеналивными бункеровщиками: «Баку-1» в Киеве и «Гянджа» в Одессе.

Компания начала свою деятельность в Украине с 2008г.

72 просмотров


Старости
США готовятся ввести войска в Сирию
США готовятся ввести войска в Сирию
Наша погода
Сегодня 5° / 0°
17 Фев 2° / -3°
18 Фев 4° / 1°
19 Фев 7° / -1°

Наши деньги
1 USD   =   1.7296 AZN
1 EUR   =   1.8293 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN


Новостная лента

В Kapital Bank состоялась акция сдачи крови
SOCAR намерена выйти на топливный рынок Молдовы
Директор российской фирмы спонсировал ИГИЛ
Малайзия передаст тело Ким Чен Нама Северной Корее
Генерал Хулуси Акар: «Эль-Баб взят»
Азербайджанские банки сократили продажу долларов в 20 раз В 2016 году
Валютные резервы Азербайджана превышают внешний долг в 4 раза Отчет Центробанка
Разведка США скрыла от Трампа секретные данные Американские источники
Пентагон пообещал усилить потенциал украинской армии
Землетрясение в Турции
Почему посол США не посетил освобожденное село Карабаха? посольство отвечает на запрос haqqin.az
Нетаньяху готов ограничить строительство в поселениях После встречи с Трампом
Al Jazeera: В Иране призывают к захвату Азербайджана
Армянские войска применили минометы и крупнокалиберные пулеметы
Цены на нефть стабильны
В Мосуле убили главу полиции ИГИЛ
США готовятся ввести войска в Сирию
Ученые показали «погодную бомбу» видео
Брат убивает брата наш комментарий
В Латвии хотели взорвать Горбачева видео
Трамп попросил повременить с еврейскими поселениями
Беспорядки в Париже
Эрдоган о переговорах в Астане
Mотоциклист чудом спасся из-под колес скоростного поезда видео
Трамп допустил отказ от создания Палестинского государства