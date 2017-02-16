SOCAR намерена выйти на топливный рынок Молдовы

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) через свою украинскую «дочку» SOCAR Ukraine планирует выйти на энергетический рынок Молдовы, сообщают украинские СМИ со ссылкой на директора оптового направления SOCAR Ukraine Андрея Бычкова.

«SOCAR Ukraine планирует выйти на топливный рынок Молдовы. Молдавский рынок, хотя и небольшой, в разы меньше украинского, но у него есть перспективы для развития. Мы также не исключаем сотрудничества с молдавскими государственными структурами», – заявил А.Бычков.

По данным изданий, Молдова и Азербайджан давно обсуждают возможность выхода компании SOCAR на рынок молдавский рынок. В 2012 году сообщалось о договоренности прихода компании в Молдову по итогам встречи в Баку тогдашнего премьер-министра страны Владимира Филата и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Молдова пока единственная страна региона, где SOCAR не имеет конкретных инвестиций.

SOCAR активно участвует в инвестиционных проектах в Румынии, Украине, Грузии. Представители молдавского правительства приглашали представителей Госнефтекомпании посетить страну с целью изучения инвестиционных возможностей, предлагая сотрудничество с нефтяным терминалом в Джурджулештском порту, а также возможность постройки нефтеперерабатывающего завода.

SOCAR Ukraine в настоящее время оперирует 59 автозаправочными комплексами в Украине, а также 2-мя нефтеналивными бункеровщиками: «Баку-1» в Киеве и «Гянджа» в Одессе.

Компания начала свою деятельность в Украине с 2008г.