 

В Kapital Bank состоялась акция сдачи крови

 

Сотрудниками Kapital Bank с целью оказания помощи детям страдающих талассемией участвовали в ежегодной акция по сдачи крови. Акция под лозунгом “Bir qan, bir can” («Одна капля крови, одна жизнь»)проводилась совместно с Азербайджанской Федерации Талассемии.

«С 2005-го года в стране по инициативе Фонда Гейдара Алиева проводится программа «Жизнь без талассемии». Руководства и сотрудники банка добровольно участвуя в ежегодной акции, оказывают поддержку детям нуждающихся в крови. Собранная кровь по завершению акции будет использована для детей страдающей талассемией»,- отметила, директор департамента Маркетинга Kapital Bank Гюнель Фарзалиева.

Следует отметить, на данный момент в Азербайджане более 2000 людей страдают талассемией и другими заболеваниями крови, которая передается по наследству. Жизнь этих людей зависит от массовых акций по сдаче крови проводимая по инициативе Азербайджанской Федерации Талассемии.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и 4-х отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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В Kapital Bank состоялась акция сдачи крови
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