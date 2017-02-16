В Kapital Bank состоялась акция сдачи крови

Сотрудниками Kapital Bank с целью оказания помощи детям страдающих талассемией участвовали в ежегодной акция по сдачи крови. Акция под лозунгом “Bir qan, bir can” («Одна капля крови, одна жизнь»)проводилась совместно с Азербайджанской Федерации Талассемии.

«С 2005-го года в стране по инициативе Фонда Гейдара Алиева проводится программа «Жизнь без талассемии». Руководства и сотрудники банка добровольно участвуя в ежегодной акции, оказывают поддержку детям нуждающихся в крови. Собранная кровь по завершению акции будет использована для детей страдающей талассемией»,- отметила, директор департамента Маркетинга Kapital Bank Гюнель Фарзалиева.

Следует отметить, на данный момент в Азербайджане более 2000 людей страдают талассемией и другими заболеваниями крови, которая передается по наследству. Жизнь этих людей зависит от массовых акций по сдаче крови проводимая по инициативе Азербайджанской Федерации Талассемии.

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