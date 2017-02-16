Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда, сообщает официальный сайт главы государства.

В ходе встречи было отмечено, что двусторонние отношения между США и Азербайджаном успешно развиваются в военной, политической, экономической, оборонной сферах, а также в области безопасности и энергетической безопасности.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд высоко оценил участие Азербайджана в международных миротворческих операциях, поблагодарил нашу страну за важный вклад в грузоперевозки в Афганистане.

Была выражена уверенность в том, что визит председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США в Азербайджан послужит укреплению сотрудничества между нашими странами в сфере обороны.

Было отмечено, что дружественные отношения между нашими странам будут развиваться и впредь.