 

Закрылись шесть филиалов банка ВТБ-Азербайджан

 

Решением Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана от 15 февраля выдано разрешение на открытие нового отделения ОАО PASHA Bank и аннулированы лицензии шести филиалов банка ВТБ (Азербайджан).

На заседании Палаты было рассмотрено и принято положительное решение по обращению PASHA Bank об открытии отделения Private banking, которое разместится по адресу: Сабаильский район города Баку, ул. Ю. Мамедалиева, 20.

Также рассмотрено обращение банка ВТБ (Азербайджан) о ликвидации разрешений на деятельность филиалов İçərişəhər, Həzi Aslanov, Əhmədli, Bakıxanov, 28 May и Xırdalan. Основной причиной закрытия филиалов приводится оптимизация расходов банка. После их ликвидации у банка ВТБ (Азербайджан) останется восемь филиалов.

Филиал İçərişəhər банка ВТБ (Азербайджан) действует на основе лицензии от 11 августа 2014 года, филиал Həzi Aslanov - 20 августа 2013 года, филиал Əhmədli - 27 ноября 2013 года, филиал Bakıxanov - 21 июля 2014 года, филиал 28 May - 3 октября 2014 года, филиал Xırdalan - 26 сентября 2014 года.

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерней структурой российского Банка ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ОАО AtaHolding. ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.

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