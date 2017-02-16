 

Арестовано имущество российского чиновника Из-за азербайджанца

Автор: Отдел информации 

В воронежском региональном следственном управлении СКР сегодня заявили о завершении расследования в отношении 42-летнего бывшего начальника одного из территориальных пунктов УФМС России по Воронежской области, которого обвиняют в получении взятки, и 36-летнего жителя Санкт-Петербурга, который эту самую взятку дал, сообщает haqqin.az со ссылкой на российские СМИ.

Следователи выяснили, что петербуржец перевел 30 тысяч рублей на счет сотрудника УФМС, чтобы тот помог его знакомому азербайджанцу получить вид на жительство. При этом гражданина Азербайджана даже не было в Воронежской области.

Кроме того, установлено, что 42-летний начальник с января 2014 по ноябрь 2015 года не раз помогал иностранцам за денежное вознаграждение, оказывая незаконно услуги. Таким образом ему удалось «заработать» более 400 тысяч рублей.

Имущество обвиняемого на сумму около 5 миллионов рублей арестовано. Уголовное дело передано в суд.

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