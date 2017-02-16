 

Башар Асад: «Мы не позволим Amnesty International приехать в Сирию»

 

Президент Сирии Башар Асад выступает против приезда международных наблюдателей Amnesty International в Сирию.

Об этом он заявил в интервью французской радиостанции Europe1.

«Нет, определенно нет!.. Это вопрос суверенитета… Согласитесь ли вы, чтобы к вам приехала сирийская делегация для того, чтобы изучать причины, по которым армия при президентстве сначала Николя Саркози, потом Франсуа Олланда атаковала ливийцев и убила десятки или сотни тысяч среди них?» — ответил Асад на вопрос журналиста о возможности визита наблюдателей.

По словам сирийского президента, это касается вопроса национального суверенитета.

«Нет, мы не позволим Amnesty приехать сюда. Ни при каких обстоятельствах и ни по какой причине», — заключил Асад.

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