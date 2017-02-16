 

США создают аналог НАТО против Ирана Американские источники

 

Администрация президента США Дональда Трампа проводит консультации с рядом арабских государств по поводу возможности создания ими военного союза, который был бы направлен против Ирана и обменивался информацией с Израилем. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в электронной версии газеты The Wall Street Journal, передает ТАСС.

По словам источников издания из числа официальных лиц ближневосточных стран, речь идет о включении в данный союз, в частности, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Иордании, а позже, возможно, и иных государств. Официальные лица сообщили, что для арабских стран в союзе имелось бы положение о взаимной обороне, подобное тому, которое существует в НАТО. Согласно данному положению, нападение на одного из участников считалось бы нападением на все страны-участницы, однако детали пока прорабатываются, говорится в публикации.

В статье также отмечается, что США и Израиль не являлись бы частью указанного объединения. Вместе с тем американская сторона оказывала бы союзу поддержку в военной и разведывательной сфере, подчеркивает газета.

"Представители администрации США спрашивали дипломатические ведомства в Вашингтоне о том, готовы ли мы будем объединить силы при наличии израильского компонента, - приводит газета слова дипломата из арабского государства. - Роль Израиля заключалась бы в обмене разведданными, не в проведении подготовки или участии в наземной операции. Они бы предоставляли разведывательную информацию и данные о целях".

По сведениям издания, Саудовская Аравия и ОАЭ в качестве одного из условий за их согласие взаимодействовать с Израилем добиваются от Трампа отмены закона, который дает право семьям жертв атак, организованных международными террористическими организациями, подавать иски против поддерживающих их государств. В первую очередь, он позволяет подать в суд на Саудовскую Аравию тем американцам, которые потеряли родных во время терактов 11 сентября 2001 года.

Администрация Трампа, как отмечается в публикации, заверила союзников, что может попытаться добиться отмены закона. Пока не ясно, какой прогресс был достигнут на переговорах о союзе, указывает издание. Комментариев со стороны администрации по поводу данной публикации пока не поступало.

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