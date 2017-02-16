 

Тарифный совет связал цены на лекарства с курсом доллара

 

«Последнее урегулирование цен по лекарственным средствам было проведено 28 ноября 2016 года, и цены лекарственных средств были приведены в соответствие с курсом доллара на тот период. В тот период курс маната по отношению к доллару был 1,7196», - сказал секретарь Тарифного совета Илькин Меджидов на пресс-конференции в связи с урегулированием цен на лекарственные средства.

И.Меджидов отметил, что сегодняшний курс выше 1,7196: «После 28 ноября еще не было курса ниже этого. По законодательству цены на лекарственные средства будут снижены, если курс упадет ниже этой отметки; если курс доллара поднимется, то цены также поднимутся».

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