Шойгу: «Мы ждем в Баку объяснений от генерала Данфорда»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ждет объяснений от Пентагона по поводу заявлений о «диалоге с Москвой с позиции силы», передает РИА Новости.

"Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны. Сегодня в Баку на встрече начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Данфордом ждем разъяснений позиции Пентагона", - сказал он.



Ранее шеф Пентагона Джеймс Мэттис на заседании глав военных ведомств стран НАТО сделал заявление о том, что США привержены восстановлению отношений с Россией, но готовы говорить с позиции силы.