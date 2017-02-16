 

Шойгу: «Мы ждем в Баку объяснений от генерала Данфорда»

 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ждет объяснений от Пентагона по поводу заявлений о «диалоге с Москвой с позиции силы», передает РИА Новости.

"Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны. Сегодня в Баку на встрече начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Данфордом ждем разъяснений позиции Пентагона", - сказал он.

Ранее шеф Пентагона Джеймс Мэттис на заседании глав военных ведомств стран НАТО сделал заявление о том, что США привержены восстановлению отношений с Россией, но готовы говорить с позиции силы.

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