Авторитетное американское издание New York Times назвало причины проведения встречи между председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым именно в Баку, сообщает haqqin.az.

Издание пишет, что выбрать место встречи между американским и российским генералами было не легко.

Газета, ссылаясь на официальные источники США, пишет, что российская сторона предложила Дж.Данфорду приехать в Москву или Беларусь.

Пентагон, в свою очередь, предложил провести встречу в Западной Европе.

Однако в связи с наличием санкций Евросоюза в отношении генерала В.Герасимова и запретом его въезда в Европу это было невозможным. Запрет на въезд в Европу в отношении главы российского Генштаба был применен в связи с конфликтом в Украине.

В результате переговоров между США и Россией было принято решение провести встречу в Баку.

Отметим, это первая встреча между Джозефом Данфордом и Валерием Герасимовым. До этого между ними состоялся телефонный разговор.