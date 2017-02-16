Синоптики обещают снег и гололед

17 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается снег, которые постепенно начнет прекращаться. Подует сильный северо-западный ветер, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-2° мороза, днем 1-3° тепла, в Баку ночью до 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

Атмосферное давление повысится с 771 мм до 774 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 85-95%. Ночью и утром возможно дороги покроются льдом.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, до вечера 17 февраля сильный ветер хазри и осадки, низкая температура воздуха на Абшеронском полуострове неблагоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей. 18 февраля, несмотря на холодную погоду, ветер будет насыщен кислородом, что является положительным фактором.

В районах Азербайджана временами будут осадки, возможен снег, местами интенсивного характера. К вечеру осадки прекратятся. Кое-где возможен туман. Подует порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-5° тепла, в горах ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза.