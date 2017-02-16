 

Асад: «Что лучше для Сирии: я или «Исламское государство»?»

 

Запад не имеет права определять будущее Сирии вместо сирийцев. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в эфире французской радиостанции Europe-1.

«Запад не может выбирать, что лучше для Сирии: я или «Исламское государство». Это могут сделать лишь граждане Сирии»,  сказал Асад.

«Западным странам следует озаботиться проблемой, как защитить свои собственные народы от угрозы терроризма. Мы уже видели, что экстремисты нанесли удары по Франции, Германии,  пояснил президент Сирии.  С самого начала они допустили ошибку, выступив в поддержку оппозиции в Сирии. Вначале они говорили, что это мирные протестующие, потом поняли, что эти люди не такие уж и мирные, а затем стало понятно, что речь идет о боевиках террористических группировок, как ИГ».

Сирийский лидер также сообщил, что Сирия поддерживает контакты со спецслужбами Франции, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между Дамаском и Парижем. 

«Тот факт, что у нас нет дипломатических отношений с Францией, не очень проблематичен. У нас есть другие каналы связи,  сказал Асад.  Мы поддерживаем непрямые контакты с французскими спецслужбами».

1408 просмотров


Старости
США готовятся ввести войска в Сирию
США готовятся ввести войска в Сирию
Наша погода
Сегодня 4° / 0°
17 Фев 2° / -3°
18 Фев 4° / 1°
19 Фев 8° / 0°

Наши деньги
1 USD   =   1.7296 AZN
1 EUR   =   1.8359 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN


Новостная лента

НАТО усилит присутствие в Черном море
«Роснефть» и SOCAR заморозили переговоры по «Абшерону»
В Тбилиси обстреляли машину Интерпола
Зию Мамедова проводили аплодисментами и цветами
Бинали Йылдырым: «Насколько безопасен Баку, настолько безопасен и Измир»
Американский генерал на переговорах с Закиром Гасановым
Москва не комментирует визит иранского генерала
Подробности покушения на католикоса-патриарха Илию II haqqin.az из Грузии
Кремль о совместном с США решении проблем
Андреас Умланд: «Меркель может сойти с дистанции» эксклюзив
Начальник Генштаба России заставляет ждать американцев в Баку
Ганские гробовщики во время похорон забрали труп в качестве залога видео
Дашнаки проиграли Азербайджану и в Узбекистане осталось экстрадировать Бабаяна и Арушанову
Супермаркет «Араз» отказывается продавать рекламируемый им товар Абсурд
Новый курс: 1,7351 маната за доллар
Асад: «Что лучше для Сирии: я или «Исламское государство»?»
Синоптики обещают снег и гололед
Почему американцы и русские выбрали Баку? Отвечает New York Times
В Агджабеди повесился 22-летний парень
Иранский министр на переговорах с Ильхамом Алиевым
Шойгу: «Мы ждем в Баку объяснений от генерала Данфорда»
Тарифный совет связал цены на лекарства с курсом доллара
Попытка самоубийства на Бакинском бульваре
США создают аналог НАТО против Ирана Американские источники
Башар Асад: «Мы не позволим Amnesty International приехать в Сирию»