Асад: «Что лучше для Сирии: я или «Исламское государство»?»

Запад не имеет права определять будущее Сирии вместо сирийцев. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в эфире французской радиостанции Europe-1.

«Запад не может выбирать, что лучше для Сирии: я или «Исламское государство». Это могут сделать лишь граждане Сирии», — сказал Асад.

«Западным странам следует озаботиться проблемой, как защитить свои собственные народы от угрозы терроризма. Мы уже видели, что экстремисты нанесли удары по Франции, Германии, — пояснил президент Сирии. — С самого начала они допустили ошибку, выступив в поддержку оппозиции в Сирии. Вначале они говорили, что это мирные протестующие, потом поняли, что эти люди не такие уж и мирные, а затем стало понятно, что речь идет о боевиках террористических группировок, как ИГ».

Сирийский лидер также сообщил, что Сирия поддерживает контакты со спецслужбами Франции, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между Дамаском и Парижем.

«Тот факт, что у нас нет дипломатических отношений с Францией, не очень проблематичен. У нас есть другие каналы связи, — сказал Асад. — Мы поддерживаем непрямые контакты с французскими спецслужбами».