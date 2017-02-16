Историк из Узбекистана Шухрат Саламов чист перед законом, и этот факт подтвердил суд. Как рассказал сам узбекский исследователь в беседе с haqqin.az, ранее Генеральная прокуратура страны отказала в возбуждении уголовных дел в отношении него, а сейчас и административный суд Чиланзарского района Ташкента признал все претензии к историку необоснованными.

«Хочу поблагодарить всех друзей из Азербайджана, азербайджанскую диаспору. Вы все меня спасли», - заявил haqqin.az Шухрат Саламов.

Но как же стало возможным то, что в Узбекистане, где даже нет посольства Армении, гражданина страны попытались осудить за пропаганду национальной, расовой, этнической или религиозной вражды? И поводом для этого стали разоблачительные публикации Шухрата Саламова, касающиеся деятельности дашнаков, зверски истреблявших не только азербайджанцев, но и узбеков.

Книги Саламова не понравились представителю армянской диаспоры Николаю Эдуардовичу Бабаяну, с которого и началась кампания против историка. Именно Бабаян написал 20 октября 2016 года письмо в приемную премьер-министра Узбекистана Шавката Мирзиёева (до его избрания президентом страны), обвиняя Шухрата Саламова (Барласа) в экстремизме и разжигании межэтнической вражды.

Позже к кампании Николая Бабаяна по очернению Шухрата Саламова присоединился некий Рустамжон Абдуллаев. Пропитанная проармянским националистическим душком статья Рустамжона Абдуллаева под громким заголовком «Зачем фальсифицируют историю, связанную с геноцидом армян, Кокандской автономией, дашнаками и басмачеством?» изобиловала оскорбительными эпитетами в адрес почетного доктора Института истории Национальной академии наук Азербайджана, узбекского исследователя Шухрата Саламова.

После этого и закрутился маховик, дела против Барласа возбуждались один за другим.

…О Бабаяне, не скрывающем своей гомосексуальной ориентации, известно еще и то, что он не раз бывал на оккупированных территориях Азербайджана. Помимо Бабаяна Карабах без разрешения Азербайджана посетили и другие этнические армяне Узбекистана. Некоторые из них встречались даже с «президентом» «Нагорно-Карабахской республики» Бако Саакяном.

Речь идет, например, об известной активистке армянского культурного центра Манушак Арушановой.

Конечно, могут сказать, что оккупированные территории Азербайджана ежегодно посещают тысячи этнических армян со всего света, и пока с этим ничего не поделаешь. Но у Азербайджана уже есть опыт «дела Лапшина». Эффект этого дела вполне можно распространить на дружественные Азербайджану государства и в рамках двусторонних межгосударственных соглашений потребовать выдачи нарушителей.

В случае с «гиперактивностью» армянской диаспоры в Узбекистане это стало бы хорошим отрезвляющим душем. Шухрат Саламов, в отличие от тех же Николая Бабаяна и Манушак Арушановой, не нарушал закон, не пересекал незаконно границы других государств, не разжигал межнациональную ненависть, что и подтвердил узбекский суд.