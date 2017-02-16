Начальник Генштаба России заставляет ждать американцев в Баку

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд находится в Баку, где ожидает прибытия начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова.

Американский генерал уже успел в утренние часы провести встречу с руководством Азербайджана и обсудить военное сотрудничество между двумя странами.

Стоит отметить, что точное время и место переговоров Данфорда и Герасимова в Баку не разглашались. Однако уже сейчас можно предположить, что российская сторона на встречу опаздывает.

О том, что встреча состоится сегодня утром, заявил и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По словам российского министра обороны, они ждут в Баку объяснений от генерала Данфорда по поводу антироссийских выступлений главы Пентагона Джеймса Мэттиса.