Сотрудники похоронного бюро в Гане забрали тело мужчины во время погребения в качестве залога из-за того, что семья покойного вовремя не оплатила их услуги. Об этом сообщает The Daily Mail.

Инцидент произошел, предположительно, в столице страны Аккре. Несмотря на протесты присутствующих, двое работников морга вытащили тело из гроба и унесли его с собой.

Уточняется, что родственники задолжали 150 ганских седи.

12 февраля житель американского штата Калифорния угнал от морга машину с трупом внутри. Увидев тело, он вернул угнанный автомобиль, пересел в другую машину и попытался наехать на заметившего его работника морга. После непродолжительной погони подозреваемый был остановлен полицейским.