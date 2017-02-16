 

Андреас Умланд: «Меркель может сойти с дистанции» эксклюзив

Автор: Записал Акпер Гасанов 

«Все основные политические силы Германии априори поддерживали кандидатуру Франка-Вальтера Штайнмайера на выборах федерального президента. Это известный социал-демократ, бывший глава МИД ФРГ, заработавший себе хорошую репутацию. Его избрание на должность федерального президента было вполне прогнозируемым и обошлось без конфликтов и споров, что, кстати, случалось не всегда», - заявил haqqin.az германский политолог Андреас Умланд.

При этом он напомнил, что федеральный президент Германии, несмотря на наличие формальных прерогатив, все же является представительской фигурой. «Законодательный и исполнительный процессы находятся вне пределов компетенции федерального президента ФРГ. Это, скорее, моральный лидер нации, который представляет Германию за рубежом», - подчеркнул эксперт.

Умланд отметил также, что в конце сентября состоятся выборы в Бундестаг, после которых будет избран новый федеральный канцлер Германии. «Это самые важные выборы в ФРГ. И тут уже есть интрига. Дело в том, что  ранее социал-демократы выдвигали своим кандидатом бывшего министра экономики и энергетики, действующего главу МИД Зигмара Габриэля. Но в итоге кандидатом от социал-демократов стал бывший президент Европарламента Мартин Шульц.

Он пользуется большой популярностью среди граждан ФРГ и его выдвижение в качестве кандидата на должность федерального канцлера Германии увеличило рейтинг социал-демократов»», - уверен политолог.

Он также считает, что выдвижение Шульца привело к возникновению большей интриги в борьбе между социал-демократами и христианскими демократами за должность федерального канцлера Германии.

«Еще совсем недавно казалось, что итоги выборов предопределены и победу на них без особых проблем снова одержит Ангела Меркель. Но сейчас рейтинг социал-демократов вплотную приблизился к рейтингу христианских демократов. Подобная тенденция рождает новую интригу. Не исключено, что христианские демократы решат выдвинуть на выборах федерального канцлера не Меркель, а иного политика. Например, действующего министра финансов ФРГ Вольфганга Шойбле. В любом случае выборы канцлера Германии будут очень интересными, и расклад сил в новом парламенте сейчас непредсказуем», - резюмировал А. Умланд.

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