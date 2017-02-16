Кремль о совместном с США решении проблем

Россия и США теряют время, не решая многие проблемы, которые эффективно в одиночку преодолеть не могут, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы надеемся на то, что рано или поздно начнется процесс выстраивания нормальных деловых отношений с Вашингтоном, и в данный момент мы ориентируемся на это.

А проблем очень много, и мы теряем время, не решая эти проблемы, причем многие проблемы носят такой характер, что в одиночку ни Соединенные Штаты, ни Российская Федерация их эффективно решать не могут», — сказал Песков в четверг.