В Тбилиси циркулируют новые подробности вокруг сообщения о покушении на.., как предпочитают тут говорить, одного из высших иерархов патриархии Грузии. Впрочем, и без иносказаний ясно, что речь идет о самом католикосе-патриархе всея Грузии Илие Втором, недавно отбывшем в Германию на лечение (его должны прооперировать). Но обо всем по порядку.

Итак, 10 февраля на брифинге в Главной прокуратуре Грузии было объявлено, что в аэропорту Тбилиси задержан протоиерей Георгий Мамаладзе, намеревавшийся вылететь в Берлин. Все бы ничего, да задержанный прихватил с собой… ядовитое вещество - цианид. Спустя три дня главный прокурор страны Ираклий Шотадзе подтвердил эту информацию, добавив, что цианид предназначался для отравления «одного высокого религиозного лица». И тут все прильнули к экранам телевизоров, потому как там омбудсмен Грузии Уча Нануашвили с завидной оперативностью встретился в Руставской тюрьме с задержанным протоиереем Георгием Мамаладзе.

«Кое-что выглядит нелогично, - объявил журналистам омбудсмен с видом местного Шерлока. - Основанием для такого вывода послужило то, что дьякон отрицает предъявленные ему обвинения и утверждает, что при задержании у него не было никакого отравляющего вещества. Он считает себя жертвой заговора и просит обеспечить безопасность членов его семьи».

Возможно, общественное любопытство было бы на том удовлетворено, если бы не последовали разночтения в версиях омбудсмена и главпрокуратуры. У первого вообще не упоминаются духовные лица в качестве намеченных жертв покушения, главный прокурор же настаивал на том, что «готовилось убийство духовного лица высшей иерархии», и притом Г.Мамаладзе вез ядовитое вещество как раз в берлинскую клинику, где должны были оперировать католикоса-патриархи Илию Второго. Эта версия вмиг облетела страну, поскольку политические деятели из правящей «Грузинской мечты» не перестают утверждать, что планировалось убийство патриарха.

Градус общественного интереса к произошедшему еще более повысился после того, ведущий телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния со ссылкой на собственный источник объявил, что покушение планировалось не на патриарха, а на его референта Шорене Тетруашвили.

Пикантность этой версии придает то, что упомянутая дама из аппарата патриарха «имеет большое влияние на церковь». Ну какой же детектив без женщины!

Тем временем, согласно поступающим из Германии сообщениям, католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй благополучно прооперировался и чувствует себя хорошо. Находящийся же в тюрьме священник Георгий Мамаладзе, не признает своей вины и отказывается от дачи показаний.

От его адвоката журналисты ничего не могут добиться, так как адвокату также пришлось дать подписку о неразглашении следственной тайны. Однако журналистов заинтриговала последняя фраза адвоката Г.Панцулая: «Прокуратура в императивном порядке обвиняет этого человека, а у нас нет возможности сказать обществу правду».

И последняя новость по нашумевшему делу: стало известно, что в качестве свидетеля по делу протоиерея Георгия Мамаладзе выступает… журналист Ираклий Мамаладзе. Само собой, он также дал подписку о неразглашении данных следствия. Тем не менее в интервью телеканалу «Рустави 2» он счел нужным поведать, что «записал скрытый видеоматериал на отца Георгия Мамаладзе и передал его прокуратуре». По информации «Рустави 2», на данном этапе этот материал является единственным доказательством следственного ведомства.

Между тем внимание прессы теперь сфокусировалось на упомянутой Шорене Тетруашвили. Перца в это криминальное блюдо подбросил митрополит Чкондидский Петре (Цаава), сообщив некоторые пикантные подробности о влиятельности секретаря-референта патриарха и ее окружения, коих митрополит назвал «золотыми рыбками». Шерше ля фам? Ищите женщину?

Следствие продолжается, как стало известно, обвиняемый по делу о попытке отравления духовного лица переведен из Руставского исправительного учреждения в Тбилиси, в т.н. тюрьму Матросова.