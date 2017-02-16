 

Подробности покушения на католикоса-патриарха Илию II haqqin.az из Грузии

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

В Тбилиси циркулируют новые подробности вокруг сообщения о покушении на.., как предпочитают тут говорить, одного из высших иерархов патриархии Грузии. Впрочем, и без иносказаний ясно, что речь идет о самом католикосе-патриархе всея Грузии Илие Втором, недавно отбывшем в Германию на лечение (его должны прооперировать). Но обо всем по порядку.

Итак, 10 февраля на брифинге в Главной прокуратуре Грузии было объявлено, что в аэропорту Тбилиси задержан протоиерей Георгий Мамаладзе, намеревавшийся вылететь в Берлин. Все бы ничего, да задержанный прихватил с собой… ядовитое вещество - цианид. Спустя три дня главный прокурор страны Ираклий Шотадзе подтвердил эту информацию, добавив, что цианид предназначался для отравления «одного высокого религиозного лица». И тут все прильнули к экранам телевизоров, потому как там омбудсмен Грузии Уча Нануашвили с завидной оперативностью встретился в Руставской тюрьме с задержанным протоиереем Георгием Мамаладзе.

«Кое-что выглядит нелогично, - объявил журналистам омбудсмен с видом местного Шерлока. - Основанием для такого вывода послужило то, что дьякон отрицает предъявленные ему обвинения и утверждает, что при задержании у него не было никакого отравляющего вещества. Он считает себя жертвой заговора и просит обеспечить безопасность членов его семьи».

Отец Георгий Мамаладзе

Возможно, общественное любопытство было бы на том удовлетворено, если бы не последовали разночтения в версиях омбудсмена и главпрокуратуры. У первого вообще не упоминаются духовные лица в качестве намеченных жертв покушения, главный прокурор же настаивал на том, что «готовилось убийство духовного лица высшей иерархии», и притом Г.Мамаладзе вез ядовитое вещество как раз в берлинскую клинику, где должны были оперировать католикоса-патриархи Илию Второго. Эта версия вмиг облетела страну, поскольку политические деятели из правящей «Грузинской мечты» не перестают утверждать, что планировалось убийство патриарха.

Градус общественного интереса к произошедшему еще более повысился после того, ведущий телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния со ссылкой на собственный источник объявил, что покушение планировалось не на патриарха, а на его референта Шорене Тетруашвили.

Пикантность этой версии придает то, что упомянутая дама из аппарата патриарха «имеет большое влияние на церковь». Ну какой же детектив без женщины!

Тем временем, согласно поступающим из Германии сообщениям, католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй благополучно прооперировался и чувствует себя хорошо. Находящийся же в тюрьме священник Георгий Мамаладзе, не признает своей вины и отказывается от дачи показаний.

От его адвоката журналисты ничего не могут добиться, так как адвокату также пришлось дать подписку о неразглашении следственной тайны. Однако журналистов заинтриговала последняя фраза адвоката Г.Панцулая: «Прокуратура в императивном порядке обвиняет этого человека, а у нас нет возможности сказать обществу правду».

И последняя новость по нашумевшему делу: стало известно, что в качестве свидетеля по делу протоиерея Георгия Мамаладзе выступает… журналист Ираклий Мамаладзе. Само собой, он также дал подписку о неразглашении данных следствия. Тем не менее в интервью телеканалу «Рустави 2» он счел нужным поведать, что «записал скрытый видеоматериал на отца Георгия Мамаладзе и передал его прокуратуре». По информации «Рустави 2», на данном этапе этот материал является единственным доказательством следственного ведомства.

Между тем внимание прессы теперь сфокусировалось на упомянутой Шорене Тетруашвили. Перца в это криминальное блюдо подбросил митрополит Чкондидский Петре (Цаава), сообщив некоторые пикантные подробности о влиятельности секретаря-референта патриарха и ее окружения, коих митрополит назвал «золотыми рыбками». Шерше ля фам? Ищите женщину?

Следствие продолжается, как стало известно, обвиняемый по делу о попытке отравления духовного лица переведен из Руставского исправительного учреждения в Тбилиси, в т.н. тюрьму Матросова.

1240 просмотров


Старости
США готовятся ввести войска в Сирию
США готовятся ввести войска в Сирию
Наша погода
Сегодня 4° / 0°
17 Фев 2° / -3°
18 Фев 4° / 1°
19 Фев 8° / 0°

Наши деньги
1 USD   =   1.7296 AZN
1 EUR   =   1.8359 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN


Новостная лента

НАТО усилит присутствие в Черном море
«Роснефть» и SOCAR заморозили переговоры по «Абшерону»
В Тбилиси обстреляли машину Интерпола
Зию Мамедова проводили аплодисментами и цветами
Бинали Йылдырым: «Насколько безопасен Баку, настолько безопасен и Измир»
Американский генерал на переговорах с Закиром Гасановым
Москва не комментирует визит иранского генерала
Подробности покушения на католикоса-патриарха Илию II haqqin.az из Грузии
Кремль о совместном с США решении проблем
Андреас Умланд: «Меркель может сойти с дистанции» эксклюзив
Начальник Генштаба России заставляет ждать американцев в Баку
Ганские гробовщики во время похорон забрали труп в качестве залога видео
Дашнаки проиграли Азербайджану и в Узбекистане осталось экстрадировать Бабаяна и Арушанову
Супермаркет «Араз» отказывается продавать рекламируемый им товар Абсурд
Новый курс: 1,7351 маната за доллар
Асад: «Что лучше для Сирии: я или «Исламское государство»?»
Синоптики обещают снег и гололед
Почему американцы и русские выбрали Баку? Отвечает New York Times
В Агджабеди повесился 22-летний парень
Иранский министр на переговорах с Ильхамом Алиевым
Шойгу: «Мы ждем в Баку объяснений от генерала Данфорда»
Тарифный совет связал цены на лекарства с курсом доллара
Попытка самоубийства на Бакинском бульваре
США создают аналог НАТО против Ирана Американские источники
Башар Асад: «Мы не позволим Amnesty International приехать в Сирию»