Москва не комментирует визит иранского генерала

МИД РФ не комментирует сообщения СМИ о визите в Москву иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Мы не комментируем эту информацию", — сказал собеседник агентства в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ.

Американский телеканал Fox News в среду вечером со ссылкой на "многочисленные источники в западной разведке" сообщил, что Сулеймани прибыл в Москву. По данным телеканала, он находится в России "для проведения ряда встреч".

Ранее российская сторона неоднократно опровергала сообщения этого же канала о якобы визитах Сулеймани в РФ. В США отмечают, что Сулеймани находится под санкциями ООН, запрещающими ему покидать Иран.