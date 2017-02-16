 

Москва не комментирует визит иранского генерала

 

МИД РФ не комментирует сообщения СМИ о визите в Москву иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Мы не комментируем эту информацию",  сказал собеседник агентства в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ.

Американский телеканал Fox News в среду вечером со ссылкой на "многочисленные источники в западной разведке" сообщил, что Сулеймани прибыл в Москву. По данным телеканала, он находится в России "для проведения ряда встреч".

Ранее российская сторона неоднократно опровергала сообщения этого же канала о якобы визитах Сулеймани в РФ. В США отмечают, что Сулеймани находится под санкциями ООН, запрещающими ему покидать Иран.

515 просмотров


Старости
США готовятся ввести войска в Сирию
США готовятся ввести войска в Сирию
Наша погода
Сегодня 4° / 0°
17 Фев 2° / -3°
18 Фев 4° / 1°
19 Фев 8° / 0°

Наши деньги
1 USD   =   1.7296 AZN
1 EUR   =   1.8359 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN


Новостная лента

НАТО усилит присутствие в Черном море
«Роснефть» и SOCAR заморозили переговоры по «Абшерону»
В Тбилиси обстреляли машину Интерпола
Зию Мамедова проводили аплодисментами и цветами
Бинали Йылдырым: «Насколько безопасен Баку, настолько безопасен и Измир»
Американский генерал на переговорах с Закиром Гасановым
Москва не комментирует визит иранского генерала
Подробности покушения на католикоса-патриарха Илию II haqqin.az из Грузии
Кремль о совместном с США решении проблем
Андреас Умланд: «Меркель может сойти с дистанции» эксклюзив
Начальник Генштаба России заставляет ждать американцев в Баку
Ганские гробовщики во время похорон забрали труп в качестве залога видео
Дашнаки проиграли Азербайджану и в Узбекистане осталось экстрадировать Бабаяна и Арушанову
Супермаркет «Араз» отказывается продавать рекламируемый им товар Абсурд
Новый курс: 1,7351 маната за доллар
Асад: «Что лучше для Сирии: я или «Исламское государство»?»
Синоптики обещают снег и гололед
Почему американцы и русские выбрали Баку? Отвечает New York Times
В Агджабеди повесился 22-летний парень
Иранский министр на переговорах с Ильхамом Алиевым
Шойгу: «Мы ждем в Баку объяснений от генерала Данфорда»
Тарифный совет связал цены на лекарства с курсом доллара
Попытка самоубийства на Бакинском бульваре
США создают аналог НАТО против Ирана Американские источники
Башар Асад: «Мы не позволим Amnesty International приехать в Сирию»